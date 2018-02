Alumnes de Calafell convertiran un centenar d'hectàrees en parc

L’Institut La Talaia elaborarà un projecte per recuperar una zona situada a la part alta de Segur

L’Ajuntament de Calafell encarregarà a l’Institut La Talaia l’elaboració d’un projecte de recuperació i de paisatgisme per convertir en un parc urbà un centenar d’hectàrees situades a la part alta del nucli de Segur. Aquests terrenys són de propietat municipal i, la previsió, és que el centre tiri endavant aquest projecte a través del cicle de grau mig de jardineria i horticultura.Les actuacions que es faran a aquesta gran zona verda inclouran la neteja i el desbrossament, el tractament natural de l’espai, la replantació, la construcció de marges i la recuperació de camins. També hi haurà una retolació informativa i divulgativa i uns itineraris de natura, així com un programa d’activitats.Els alumnes del cicle de jardineria i horticultura faran pràctiques en el desenvolupament d’aquest projecte. Segons l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, «tenint al municipi un cicle formatiu sobre aquestes matèries, és lògic confiar-li aquesta tasca, que estem segurs que faran molt bé i amb una estima especial».La zona és un corredor ecològic, que connecta amb el proper Parc del Foix, però pateix un nivell de degradació important: ha patit incendis al llarg dels anys i s’hi fan abocaments de runa o deixalles. A més, és poc accessible i això dificulta que la ciutadania en pugui gaudir, per la qual cosa, el projecte té l’objectiu de revertir aquestes situacions.El municipi va recuperar de l’especulació immobiliària aquest centenar d’hectàrees, arran de diversos convenis urbanístics que va negociar i signar a partir del 2001. D’acord amb la llavors planificació vigent, que provenia de l’alt creixement dels anys seixanta del segle passat, s’hi podien fer uns 2.000 habitatges. De fet, l’Ajuntament de Calafell es va convertir en el propietari d’aquests terrenys, que van passar a ser zona verda i, en una petita proporció, sòl rústic. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2011 va salvaguardar definitivament aquest pulmó verd.