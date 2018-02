L’esdeveniment comercial tindrà lloc el proper diumenge 4 de març

Actualitzada 26/02/2018 a les 13:03

Montblanc acollirà, el proper diumenge 4 de març, una nova edició de la Fira de la Ganga, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc (UBCM). Enguany, seran 16 els establiments de la vila que vendran productes de primera qualitat a preus molt baixos. A la fira es podran comprar objectes de regal, calçat, moda, roba de punt, productes i roba infantil, material i roba esportiva, papereria i llibreria, així com parament de la llar i ferreteria, il·luminació, merceria i roba interior, productes per a animals de companyia i telefonia mòbil, entre altres.Les botigues s'instal·laran a la plaça i al carrer Major de Montblanc, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. En aquesta edició hi participaran els següents establiments: Bumback, Calçats Pol, Ferreteria Ollé, Gèneres de Punt Pinyol, La Baldufa, Riber 2 Moda, Ull de la Vila, Il·luminacions Roig, El Teler, Arasport, Perfumeria i Regals Vives, L'Elefant Blau, Perfums i Regals Palau, Joguines Joglars, Naturlandia La Conca i Tecnoplus.La Fira de la Ganga és una activitat consolidada de l'associació comercial montblanquina, la qual permet reduir estocs als comerços, especialment de temporada d’hivern.