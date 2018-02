També es regularà l'alimentació d'animals a la via pública, finestres, terrasses i balcons

Actualitzada 26/02/2018 a les 17:56

L'Ajuntament de Salou multarà amb 400 euros els banyistes que ignorin la bandera vermella, d'acord amb la nova ordenança de civisme i convivència que s'aprovarà en el ple d'aquest dimecres, ha informat avui el consistori.De la nova ordenança, destaca que tipifica com a falta molt greu banyar-se a la platja i també qualsevol activitat lúdica o d'esbarjo -el lloguer de motos d'aigua o patins, per exemple- quan hi hagi bandera vermella pel mal l'estat de la mar.La nova ordenança modifica l'aprovada el 2015 després d'un procés de participació ciutadana i, entre les propostes, recull que només es permetrà el consum d'alcohol al carrer en llocs expressament autoritzats, com terrasses o espais de fires i festes populars.També es tipifica en l'ordenança la brutícia, mala conservació o abandonament del patrimoni privat que provoquin una degradació visual de l'entorn, pel que en especial caldrà mantenir en bon estat les instal·lacions i tendals.A més, es prohibeix penjar objectes a l'interior dels tancaments i tendals, entre d'altres normes relatives a la millora de l'aspecte comercial.Es regula l'alimentació d'animals a la via pública, però també en portals, finestres, terrasses i balcons, que precisarà autorització municipal, ja que s'està treballant amb les associacions animalistes del municipi.