S'inaugura un nou parc de 'street workout' a Constantí

Aquesta instal·lació ha estat una demanda plantejada pels joves del municipi a través del Punt d'Informació Juvenil

Actualitzada 26/02/2018 a les 11:01

Els constantinencs ja poden gaudir d’un nou parc de ‘street workout’ al municipi, una zona destinada a la pràctica esportiva urbana ubicada a l’esplanada de la zona del Camí de Ravasols. El parc es va inaugurar aquest dissabte 24 de febrer, quan es van realitzar diversos tallers, exhibicions d’atletes i batalles.L’acte inaugural va comptar amb la presència de Sergio Ordoñez, campió d’Espanya i internacional, i de Raúl Villareal, doble campió d’Espanya, a més d’altres atletes convidats. Per part de l’Ajuntament de Constantí, van assistir a la presentació l’alcalde, Oscar Sánchez, i el regidor d’Esports, Fede Díaz. Els representants del consistori van destacar que aquesta instal·lació ha estat una demanda plantejada directament pels joves del municipi, a través del Punt d’Informació Juvenil.El nou parc 'street workout' consisteix en un conjunt d'elements de barres fixes que permeten a l'usuari treballar una sèrie d'exercicis de braços per a millorar la condició física, així com també treballar l'equilibri i la coordinació. Aquests circuits consisteixen en unes instal·lacions dissenyades especialment per treballar la millora de la condició física i que doten els usuaris d'autonomia per dissenyar les seves pròpies rutines d'exercicis. El conjunt d'elements inclou barres fixes per treballar els músculs dels braços i barres de salt per millorar la coordinació, l'agilitat i l'equilibri.