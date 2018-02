Llencen part del botí per la finestra del cotxe abans de ser detinguts

Els arrestats, veïns de Reus, van ser aturats a la C-14 per un robatori amb força a Vilaverd

Actualitzada 26/02/2018 a les 18:03

Els Mossos d’Esquadra de Montblanc van detenir el dia 23 de febrer quatre homes, d’entre 19 i 30 anys, de nacionalitat marroquina, tots quatre veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets van tenir lloc sobre les 14 hores del mateix dia, al municipi de Vilaverd. Un testimoni va alertar els mossos perquè tres individus havien entrat a robar en una casa del carrer de les Masies. Amb les dades facilitades, una patrulla va fer recerca per l’interior del municipi amb resultat negatiu. Per aquest motiu, la patrulla va continuar la recerca i, quan circulava per la carretera C-14, va veure el vehicle sospitós.Els agents van donar ordres clares al conductor per aturar el vehicle i van observar com el copilot va llençar per la finestra una bossa de mà.Un cop aturat el vehicle, els agents van recuperar la bossa i van escorcollar els quatre homes i el vehicle. A la bossa que el copilot havia llençat hi havia diverses videoconsoles. A l’interior del vehicle, els mossos van localitzar una altra bossa de mà en la qual hi havia joies, ulleres i altres objectes de bijuteria. A més, en una de les portes del vehicle van localitzar dos tornavisos, una navalla i una carraca.Paral·lelament, una altra patrulla es va dirigir a la casa on s’havia produït el robatori i va comprovar que els lladres havien accedit pel balcó del primer pis i havien trencat el vidre. Segons el propietari, de l’interior havien sostret joies i objectes valorats en 6.000 euros.Els agents van detenir els quatre individus pel robatori amb força a Vilaverd i van portar els objectes intervinguts a comissaria. Posteriorment, els mossos van lliurar els objectes recuperats al seu legítim propietari.Els quatre detinguts, que acumulen nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar el dia següent a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de Valls i van quedar en llibertat amb càrrecs.