La Policia Local de Roda de Berà lliura una quarantena de distincions

Aprofitant la festa del seu patró, els agents van estrenar uniformes nous

Actualitzada 26/02/2018 a les 15:55

El passat dissabte, els comandaments i agents de la Policia Local de Roda de Berà van celebrar la seva festivitat patronal en honor als Sants Àngels Custodis, a les noves dependències de la Policia Local.En aquest dia, es van lliurar diplomes, felicitacions i medalles per part de l’alcalde, Pere Virgili; de Begoña Curto, sots-directora general de coordinació de la policia de Catalunya; de David Boneta, comissari cap de la regió policial del Camp de Tarragona dels Mossos d’Esquadra; i del comandant cap de la Guàrdia Civil de la companyia de Salou, Gregorio de la Torre.Es van lliurar un total de 38 distincions, entre elles vuit certificats de formació, per diferents cursos realitzats al 2016 i 2017; i felicitacions, 12 atorgades pel cap de la Policia Local, i 13 per l’Alcaldia per destacar actuacions d’alguns membres que durant l’any passat haguessin excedit notòriament el compliment del seu servei, o bé que per l’eficàcia o pel risc que haguessin comportat les seves accions, es van considerar com a meritòries. Entre elles es van lliurar també felicitacions a membres d’altres cossos policials per la seva col·laboració i implicació, i a agents de l’associació de voluntaris de Protecció Civil.També per part de l’alcaldia, es va lliurar una medalla a la dedicació categoria argent pels seus 15 anys de servei a l’administració a l’agent Juan Ramón Martín. I per finalitzar, es van atorgar quatre agraïments especials a persones i empreses que durant l’any passat van col·laborar de manera especial amb la Policia Local.Aprofitant l’ocasió, els comandaments i els agents locals van estrenar els nous uniformes d’acord amb la uniformitat que el departament d’Interior va dissenyar al 2017 per unificar els uniformes de tots els cossos de seguretat del país, Mossos d’Esquadra, Policia Local i Guàrdia Urbana.