La Fira Fora Estocs de Torredembarra celebra una nova edició el 2 i 3 de març

Un total de 42 comerços participaran en aquest esdeveniment

Actualitzada 26/02/2018 a les 11:34

Un total de 42 comerços participaran en una nova edició de la Fira Fora Estocs de Torredembarra, que se celebrarà els propers 2 i 3 de març. Els negocis que en prendran part se situaran per diversos carrers de la vila, de 10 del matí a dos quarts de 2 del migdia i de 5 de la tarda a dos quarts de nou del vespre.L’objectiu d’aquesta fira és dinamitzar el comerç de Torredembarra i que els clients habituals i nous visitants tornin i es moguin per les botigues, entrant i visitant-les, i que coneguin altres establiments participants d’altres zones de la vila.La UCEP de Torredembarra ha organitzat un any més aquest esdeveniment amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats del consistori torrenc.