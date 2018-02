L'Última Llar imparteix un taller de tinença responsable d'animal a una cinquantena d'alumnes

El centre acull més de 300 gossos abandonats que esperen que una família els doni una segona oportunitat

Actualitzada 26/02/2018 a les 12:03

La protectora l’Última llar va realitzar, el passat divendres, un taller de tinença responsable d’animals dirigit a una cinquantena d’alumnes de quart de les escoles El Curcull i Salvador Espriu de Roda de Berà. L’activitat es va dur a terme a la sala d’actes del casal cultural Les Monges amb l’assistència de la regidora d’Ensenyament, Cèlia Treserres. La xerrada va anar a càrrec de dues membres de la protectora, voluntàries també de la Fundació d’animals de companyia del Camp de Tarragona, acompanyades per les dues gosses Flama i Kira.Amb aquesta activitat, els nens i nenes van poder aprendre la importància del respecte i de la tinença responsable dels seus animals de companyia o del microxip en cas que un gos es perdi. També van aprendre que si troben un gos abandonat l’han de portar a la policia per poder trobar la seva família.Les voluntàries, la Cori i la Cristina, els van explicar que, si els seus pares no volen adoptar un fos, existeix l’opció de poder apadrinar un dels més de 300 animals abandonats que actualment viuen al centre. «Continuarà vivint a la protectora però podríeu venir a veure’l, treure’l a passejar i a jugar amb ell, i el gosset tornarà a sentir-se estimat», va dir la Cristina.Finalment, per torns, van aprendre el mecanisme de localització de mascotes, com es llegeix elmicroxip que porten implantat sota la pell, algunes de les mesures que s’han de prendre en la seva cura, comrecollir amb una bossa de plàstic els seus excrements, i fins i tot van escoltar els batecs del cor de la Kira i laFlama.