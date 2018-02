Els alumnes d'ESO de Picamoixons tornaran a tenir transport gratuït

L’Ajuntament de Valls assumirà provisionalment el co-pagament a l’espera que Ensenyament doni una resposta a la demanda

Actualitzada 25/02/2018 a les 21:39

Els alumnes d’ESO de Picamoixons –entitat municipal descentralitzada de Valls– que estudien a la capital de l’Alt Camp disposaran, novament, de transport escolar gratuït. I és que l’Ajuntament de Valls preveu assumir per al curs 2017-2018 les quotes de co-pagament que, actualment, les famílies d’aquests joves han d’afrontar, una mesura que també beneficiaria a alumnes de Graus Mitjans i de programes de formació i inserció (PFI). La mesura –que es debatrà en la sessió plenària d’avui a tarvés d’una moció presentada per CiU i ERC– seria provisional, mentre les administracions competents estudien la situació i donen una resposta al que s’ha convertit en una reivindicació per part dels pares i mares de Picamoixons.Tal com explica el president de l’EMD Picamoixons, Quico Rull, «fins abans de la crisi, els joves que estudiaven ESO a centres de Valls disposaven de transport escolar gratuït». Fa aproximadament 5 anys, però, la situació dels alumnes de secundària, Graus Mitjans i PFI de Picamoixons va canviar. «El Departament es va mirar amb lupa tots els casos i, com que Picamoixons forma part de Valls, es va considerar que no és necessari que aquests joves vagin als centres educatius amb transport públic, per la qual cosa, les famílies han de fer front a una part del cost del servei, que són uns 90 euros al trimestre, mentre que el transport escolar sí que és gratuït pels alumnes dels pobles veïns de la comarca», narra Rull.En aquest sentit, es dóna la situació paradoxal en la qual un alumne de secundària de, per exemple, Vallmoll –que es troba a gairebé 6 quilòmetres de Valls– disposa d’aquest servei gratuït, mentre que un de Picamoixons –a exactament la mateixa distància de Valls que Vallmoll– ha de fer front a una part del pagament. Segons Rull, la majoria d’alumnes que es troben en aquesta situació busquen alternatives per arribar a Valls a través des, sobretot, veïns que cada dia es desplacen a la capital de l’Alt Camp per anar a treballar.La problemàtica ha creat malestar entre les famílies, i tant l’Associació de Veïns i Veïnes Rocabruna com l’AMPA Rocabruna de Picamoixons han fet arribar instàncies exposant la qüestió al Consell Comarcal de l’Alt Camp i també al Departament d’Ensenyament. L’Entitat Municipal Descentralitzada s’ha expressat amb unanimitat davant aquesta problemàtica i, ara, l’Ajuntament de Valls també es vol sumar a la reivindicació. Així, la qüestió arribarà a la sessió plenària d’aquesta tarda a través d’una moció presentada per l’equip de govern i, per tant, es preveu que s’acabi aprovant i aplicant. Concretament, els acords posen de manifest el suport a la demanda, a més d’instar a l’Ajuntament a assumir aquest curs la quantitat que percep el Consell Comarcal de l’Alt Camp fruit de les quotes de co-pagament. A més, es vol fer arribar la moció al Consell Comarcal i a Ensenyament.