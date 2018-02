Es tracta d’una iniciativa de l’organització per aprendre a treballar la pedra seca

L’organització Voluntariat Gaià ha treballat aquest matí a les calaixeres de l’ermita de Sant Antoni, ubicada a Altafulla. La muntanya, que rep el nom de la seva ermita, té les calaixeres més malmeses del municipi i es per això que el Voluntariat Gaià ha demanat la participació dels ciutadans per recuperar aquest espai. L’organització ha portat al margeter Xavier Jové per a que tothom aprengui a treballar amb la pedra seca. L’activitat ha tingut lloc aquest matí.