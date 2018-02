La jove presenta una nova versió de 'Here comes the sun' dels Beatles

Actualitzada 23/02/2018 a les 20:11

La cantant Mariona Escoda, veïna de Valls, ha canviat el seu nom artístic per Marion Blue. La jove vallenca, que porta temps lluitant per entrar al món de la música professional, presenta el seu nou treball musical Colors amb una versió de Here comes the son dels Beatles.Escoda, a través dels seu canal de Youtube, ha publicat versions de cançons com Boig per tu de Sau, La dansa del vestit de Txarango o The Prayer de Andrea Bocelli i Céline Dion. Ara, Marion Blue arriba per causar furor entre els amants de la música.