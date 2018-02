L'oposició força la suspensió del Ple Ordinari de Cambrils

Ha demanat la retirada del punt de la modificació de crèdit de l’ordre del dia per falta de documentació

Actualitzada 23/02/2018 a les 13:35

El Ple Ordinari de Cambrils s'ha suspès després que l’oposició demanés la retirada del punt de la modificació de crèdit de l’ordre del dia per falta de documentació. El govern considera que la petició dels grups municipals de Ciutadans, PP i AdC és una estratègia per paralitzar el pla d’inversions. L'alcaldessa del municipi, Camí Mendoza, ha afirmat que «l’oposició ha utilitzat una excusa per boicotejar l’acció de govern», acompanyada per tots els membres del govern, després de suspendre el Ple Ordinari de l’Ajuntament.En aquest sentit, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que va donar els detalls del pla d’inversions fa 15 dies a la Comissió Informativa d’Hisenda i que els partits haurien pogut demanar més informació a la Junta de Portaveus, a Secretaria o a Intervenció, com fan sempre que ho consideren. Des del govern afirmen que ahir al migdia va entrar una instància per poder fer servir aquesta excusa per paralitzar l’acció de govern.L’alcaldessa ha afirmat que tornarà a convocar el Ple en els propers dies per poder aprovar la modificació de crèdit que permetrà desenvolupar el Pla d’Inversions, una de les iniciatives més destacades d’aquest mandat.