L'Ajuntament de Cambrils es personarà com a acusació particular en la causa dels atemptats

El consistori exigirà responsabilitats i donarà suport a les víctimes i als familiars de l'atac terrorista del passat agost

Actualitzada 23/02/2018 a les 13:49

L’Ajuntament de Cambrils es personarà com a acusació particular davant el Jutjat Central núm. 4 de l’Audiència Nacional que instrueix el judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 i 18 d’agost, que van causar 16 morts i més d’un centenar de ferits.El Consistori vol exercir les accions penals i civils que li corresponen contra els detinguts pels atacs terroristes, exigir responsabilitats i donar suport a les víctimes i als familiars.La corporació municipal vol vetllar perquè aquells tràgics fets siguin objecte de la pertinent instrucció i condemna, per la seva envergadura i transcendència per l’interès general i per la col·lectivitat i conjunt de la ciutadania i pel fet d’haver marcat la història del municipi.