El subdelegat de govern visita la Vil·la dels Munts d'Altafulla

Les actuacions preveuen connectar la vil·la amb el conjunt de dels banys de mar a través d’un pas

Actualitzada 23/02/2018 a les 16:36

El Subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona, Jordi Sierra, ha visitat Altafulla per conèixer el projecte bàsic i d’execució d’adequació i posada en valor dels banys romans ubicats a peu de platja de la Vil·la romana dels Munts. Durant la seva visita, ha estat acompanyat per l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; Josep Anton Remolà, tècnic de conservació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT); la regidora d’Urbanisme, Marisa Méndez-Vigo; la regidora de Cultura, Montse Castellarnau; el regidor de Turisme, Jaume Sànchez, i el regidor de Serveis, Micha Preuss.La trobada ha consistit en una visita institucional al consistori on el subdelegat del Govern ha pogut consultar de primera mà el projecte i els plànols dels treballs que s’hi executaran. Un cop acabada la visita a l’Ajuntament, Jordi Sierra, ha comprovat in situ l’estat actual de les restes romanes on, una vegada fets els treballs, consolidarien, preservarien i posarien en valor aquestes termes ubicades a la punta del Fortí. En aquest sentit, el Subdelegat del Govern, Jordi Sierra, ha manifestat la seva predisposició, mitjançant el finançament per part del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, «a tirar endavant la connexió de la Vil·la romana dels Munts amb el Mare Nostrum a través d’aquestes termes», i ha afegit: «L’any passat ja vam intentar incloure aquest projecte en el romanent de finançament, i no va ser possible. Per nosaltres, aquesta proposta és prioritària enguany i ho tornarem a intentar».Aquesta zona és la part més desconeguda de la Vil·la romana dels Munts amb una preservació molt precària, condicionada pel pas continu de gent i pels efectes dels temporals. Les actuacions, valorades amb un total de 308.688,70 euros (IVA inclòs), preveuen connectar la vil·la dels Munts amb el conjunt de dels banys de mar a través d’un pas, dividit en diversos trams i accessible per a persones amb mobilitat reduïda.En el primer tram, que unirà la vil·la amb la platja, es renovaria el paviment del passatge ja existent. A la sorra el passatge continuaria amb una passarel·la de fusta elevada fins a arribar a les roques, on el camí es transformaria en un pas amb sauló. Arribats a la zona de les restes romanes, el visitant passaria primer per la part frontal del búnker, construït durant la Guerra Civil i, finalment, arribararia als antics banys romans.Quant a accessibilitat, també s’adequarien les escales ja existents entre la zona dels banys i el passeig del Fortí. D’aquesta manera, es completaria el recorregut del pas de ronda litoral, evitant el pas directe de gent per sobre de les restes romanes, i les posarà en valor.Pel que fa al conjunt, també es planteja retirar la runa acumulada a l’interior de la part del caldarium (estança amb aigua calenta), a més de fer acabats de morter de cal i segellar els forats en les parts verticals més vulnerables. Paral·lelament, també es contempla ampliar la zona excavada amb una intervenció en un espai que, actualment, no està treballat i en el qual podrien sortir a la llum noves restes. La superfície on s’actuarà es calcula en 1.175 m2 i el termini dels treballs s’estima en 6 mesos.Els banys romans de la platja d’Altafulla formaven part de la vil·la dels Munts, construïda a partir del segle I dC. L’estructura està situada a peu de platja, sobre una zona rocosa, pràcticament a nivell del mar. De les restes, destaca un espai de planta rectangular que correspondria al caldarium. D’aquesta part de les termes es conserva una banqueta que servia per circular i poder seure. En un altre dels murs, es preserva una fornícula que, probablement, allotjava una font o algun element escultòric. Del conjunt, també es preserven restes de pilars i altres estructures de sota terra. Així mateix, els banys disposaven d’estructures subterrànies per escalfar l’aigua.En aquesta zona, es preveu la instal·lació d’una passarel·la de fusta ubicada entre les restes i el mar, on també hi ha prevista senyalització amb la qual s’oferirà informació del conjunt per tal que els visitants puguin entendre les restes arqueològiques.