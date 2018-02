El detenen per robar dos cops a la mateixa masia de Valls

Els Mossos d'Esquadra van localitzar els objectes sostrets en un ferroveller a l'Alt Camp

Actualitzada 23/02/2018 a les 17:28

Els Mossos d’Esquadra de Valls van detenir aquest dimecres, un home de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Valls, com a presumpte autor d’un robatori amb força en un magatzem situat en una masia, els dies 4 i 5 de febrer.Un testimoni va alertar al propietari de la masia que tenia un cadenat trencat. L’home va comprovar que algú havia entrat i havia forçat la porta d’un magatzem. De l’interior, el lladre es va endur dotze radiadors de diverses mides valorats en 1.000 euros i canonades d’acer inoxidable per sortides de fums valorades en 400 euros.Arran de la denúncia, els agents de investigació es van fer càrrec del cas i van poder localitzar els objectes sostrets en un ferroveller situat a la capital de l’Alt Camp. Fetes les comprovacions van poder esbrinar qui havia comés el robatori. Es tractava d’un home que ja havia estat detingut el mes de maig de l’any passat per haver robat en la mateixa masia.Els mossos van establir un dispositiu policial i aquest dimecres, 21 de febrer, a la tarda van detenir el presumpte autor dels fets. A més, els agents van recuperar els objectes sostrets i els van retornar al seu legítim propietari.El detingut, amb 18 antecedents policials, la majoria per delictes contra el patrimoni, va passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Valls i va quedar en llibertat amb càrrecs.