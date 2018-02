Constantí acull diumenge la XXXI edició dels Tres Tombs

Com a novetats, s'instal·larà un mercat artesanal de pagès al carrer Major, es farà una paella popular i hi haurà un concert d'havaneres

Constantí acollirà, aquest diumenge 25 de febrer, els tradicionals Tres Tombs, que enguany arriben a la XXXI edició. L’esdeveniment combinarà, un any més festa, tradició i cultura en aquesta festivitat en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i de feina que des de l’any 1988 organitza el Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu.Els actes s’iniciaran a dos quarts de 10 del matí amb un esmorzar popular a l’aire lliure, a la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, amenitzat amb l’actuació dels Balls de Cercavila de la Societat El Casino i l’Esbart Dansaire Constantí El Casino.Els animals s’aniran concentrant, al llarg del matí, als voltants de la plaça. Posteriorment cavalls, carros i traginers iniciaran la tradicional desfilada pel carrers del nucli antic del poble. Durant el recorregut, en el darrer tomb, també es farà la benedicció dels animals davant de l’Església.Aquest any, es preveuen diverses novetats durant la diada. Durant tot el matí s’instal·laran al carrer Major diverses parades d’un mercat artesanal de pagès. Després de la desfilada pels carrers del poble, tindrà lloc una Paella popular, a un preu de 8 euros, al Pavelló Poliesportiu, i seguidament, a partir de les quatre de la tarda, hi haurà un concert d’Havaneres al mateix Pavelló.