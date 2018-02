Un grup d'electrònica de l'Hospitalet es classifica a 'Got Talent España'

'The Wardenclyffe' va aconseguir els vots positius de Jorge Javier Vázquez, Eva Hache i de Risto Mejide

Actualitzada 22/02/2018 a les 15:54

Thewardenclyffe, un grup de música electrònica de l'Hospitalet de l'Infant s'ha classificat al programa Got Talent España de Telecinco. Els seus components, Valen Haralambidis i Ivan Oechsle, van portar al talent el seu show visual per transmetre que la música electrònica es pot tocar en viu.Ambdós nois, de 29 i 38 anys, treballen de professors de música un, i l'altre com a funcionari. Thewardenclyffe va oferir un espectacle tant visual com sonor.El grup musical va aconseguir tres vots positius de Jorge Javier Vázquez, Eva Hache i de Risto Mejide, tot i que a aquest li va costar decidir-se. La cantant Edurne, per la seva banda, va donar un no. Els tres vots van servir perquè els d'Hospitalet de l'Infant passessin de fase.