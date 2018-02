Un ferit en un accident amb tres vehicles implicats a la N-240 a Montblanc

El SEM ha atès tres persones més, que han estat donades d'alta in situ, mentre que el ferit menys greu ha estat traslladat al Pius Hospital de Valls

Actualitzada 22/02/2018 a les 09:06

Una persona ha resultat ferida menys greu, el matí d'aquest dijous 22 de febrer, en un accident amb tres vehicles implicats a la N-240 a l'alçada de Montblanc. Tal com ha informat el Servei Català de Trànsitl, el sinistre s'ha produït a dos quarts de 8 del matí al quilòmetre 38,4 d'aquesta via en sentit Tarragona, on tres turismes han patit una col·lisió per encalç.Com a conseqüència del xoc, una persona ha resultat ferida menys greu, la qual ha estat evacuada al Pius Hospital de Valls. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'ha traslladat al lloc dels fets amb dues ambulàncies, ha atès tres persones més que han estat donades d'alta in situ.