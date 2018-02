Un camió talla un carril de l'AP7 durant una hora a Vandellòs

El vehicle ha fet la tisora i això ha provocat la seva sortida de la via

El Servei de Trànsit ha rebut un avís, a les 11.26 hores, per una sortida de via d'un camió a l'AP7 a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.El vehicle que es desplaça en direcció Barcelona ha fet la tisora, per la qual cosa s'ha sortit de l'AP7 al quilòmetre 273,9.Al lloc del fets, s'han desplaçat quatre patrulles de Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers i dues ambulàncies del SEM.Coma conseqüència de la sortida, un dels carrils de l'AP7 ha quedat tallat al trànsit durant quasi una hora, des de les 11.49 fins les 12.51 hores. Això ha provocat retencions d'un quilòmetre a la via.El camioner ha estat atès al lloc del succés i ha rebut l'alta 'in situ', ja que no ha volgut ser traslladat a l'Hospital Joan de Reus.