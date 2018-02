Rescatada una gossa que portava 12 anys abandonada a un polígon de Valls

L'entitat demana suport per afrontar les despeses del cas i per trobar-li la seva primera família

Actualitzada 22/02/2018 a les 10:04

L'entitat GAIA Tarragona ha rescatat una gossa que feia dotze anys vivia a un polígon industrial de Valls. El rescat ha estat possible gràcies a la col·laboració d'alguns treballadors i particulars que van veure el greu estat de salut en què es trobava. La gossa que era coneguda per alguns treballadors del polígon com Linda havia nascut en aquest espai industrial i era molt desconfiada.Meritxell Salomó, presidenta de l'entitat ha explicat que «Linda és fruit d'una mare abandonada i ha viscut tota la vida allà, alimentant-se gràcies a persones de bon cor que van intentar que no morís de gana». L'entitat va rebre una trucada alertant que aquella gossa desconfiada encara seguia viva i estava molt malalta.Gràcies a l'ajuda d'una gàbia especial l'entitat ha pogut rescatar la gossa que actualment està en tractament veterinari donat que «està molt malalta». GAIA Tarragona demana col·laboració de la ciutadania per afrontar les despeses veterinàries perquè «no donem l'abast, cal fer proves, tractament veterinari contra la leishmània i totes les malalties que tingui» i han afegit que «el suport amb el qual comptem de l'Administració és pràcticament inexistent».La gossa està actualment en acollida a casa d'una família i ha descobert «per primera vegada que els matalassos són còmodes i les mantes calentetes». GAIA Tarragona espera trobar-li una família i canviar la sort que ha tingut tota la seva vida.