«Josep Graset ens feia riure a les reunions, la seva presència omplia l'habitació»

Vila-seca, el sector turístic i el cultural ploren la mort de qui va ser president de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada 17 anys

Actualitzada 22/02/2018 a les 11:35

Empresari pioner

Al Patronat de Turisme

«Més que un company»

«Tenia un gran sentit de l’humor, ens feia riure a les reunions, encara que hi hagués problemes». Aquestes paraules són de Joan Calvet, qui va agafar el relleu de Josep Graset a la presidència de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada l’any 2015, però no va ser l’únic que les va pronunciar ahir davant la notícia del traspàs de l’empresari vila-secà. Josep Graset moria la matinada d’ahir a 70 anys, a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre encaixava el darrer embat d’una malaltia que l’afectava des de feia mesos. Vila-seca, el sector turístic, però també el de la cultura, lamenten la mort d’un home carismàtic que va dedicar la seva vida al turisme i hi va abocar la seva passió en el teatre.«Tot just avui teníem reunió amb els membres de la junta de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i, tot i que sabíem que estava malalt, ens hem quedat glaçats. Ens ha afectat molt a tots i, a mi, personalment també, perquè vaig estar en la seva junta des del 98 fins al 2015 com a tresorer, després com a vicepresident i hem parlat molt», deia Calvet, ahir, visiblement afectat. El president de l’entitat que va presidir Graset al llarg de més de 17 anys recordava la seva defensa per aconseguir que els apartaments de lloguer fossin considerats turístics, el que el va portar a ocupar la vicepresidència de la Federació Catalana d’Apartaments Turístics (FEDERATUR) el 2006. Va ser precursor i president de la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) (2010-2013) i va participar activament en la defensa del sector a l’hora de decidir a quines promocions o projectes es destinava la taxa turística, que es va començar a recaptar l’any 2012.A banda de la seva inqüestionable implicació en el sector turístic, al qual Graset es dedicava professionalment, Joan Calvet, destacava ahir, per damunt de tot, que «sempre et feia somriure, en qualsevol reunió, encara que hi hagués problemes, ell ens feia riure, tenia un gran sentit de l’humor i l’apreciàvem molt».«Lamentem profundament la pèrdua del nostre amic, company i president durant els anys 2010-2013. En Graset va ser un dels empresaris turístics pioners a la província i va dedicar grans esforços en la promoció en desenvolupament del sector», es lamentava ahir el president de la FEHT, Eduard Farriol, en nom de tot el personal de la federació. «Era una persona de consens i de les primeres que va creure en la Costa Daurada com una destinació amb molt de potencial al Mediterrani. Sense la seva feina, avui el turisme no seria un dels motors socioeconòmics de la nostra societat. Tots tenim molt a agrair-li», afegien des de la FEHT.L’any 2011 va ser guardonat amb la Medalla de Turisme de la Generalitat per la seva contribució al desenvolupament del sector turístic.El vila-secà estava fortament vinculat també a la Cambra de Comerç de Tarragona i n’era membre del Comitè Executiu del Ple des de l’any 2007. «La seva pèrdua ha estat molt sentida, tant pel seu tarannà personal com per les seves aportacions que sempre va fer en tots aquells projectes que, des de la Cambra, es van desenvolupar a favor del sector del qual el n’era un referent», destacava ahir la institució que presideix Laura Roigé. «Estem molt tristos, era un home simpàtic, molt divertit, posava sentit de l’humor als comitès executius... Era d’aquelles persones que, quan hi són, la seva presència omple l’habitació», deia ahir Roigé.«Ha estat un gran company i amic», afegia la presidenta.La petjada de Josep Graset, Pep, també ha marcat part de la història política del seu municipi, Vila-seca, on la seva família té un profund arrelament, fins al punt que la seva mare va ser masovera dels Comtes de Sicart, al Castell de Vila-seca. Va ser regidor durant dos mandats, entre 1999 i 2007, i va presidir el Patronat Municipal de Turisme, òrgan en què encaixava a la perfecció com a especialista en el turisme i amant del teatre i la cultura.«Graset forma part de la meva vida des que vaig néixer. Les nostres famílies s’estimaven molt, i ell i jo, també, molt», deia ahir l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet. «No ha estat només un company de govern i un pioner i líder destacat del sector turístic, per a mi, ha sigut essencialment un amic. Ha estat una d’aquelles persones en què s’hi ha pogut comptar, amb tot i per a tot. I els qui no l’hagin conegut bé, s’hauran perdut la força dels seus sentiments. És trist acomiadar-lo, però amb el comiat no hi va la mort, sinó la interiorització de la seva vida», afegia el batlle.«El llegat que ha deixat en Pep en el món de la cultura és immens. Va promoure els Amics del Teatre, el grup de teatre La Tramoia, la FIM Vila-seca (Fira de la Música al carrer), va agafar la Festa Major i la va reinventar, la seva empremta és molt potent», assegurava ahir Josep Forasté, del grup municipal Decidim Vila-seca-AM i membre de La Tramoia.El Tanatori de Vila-seca acull la vetlla per Graset. El funeral se celebrarà demà, a les deu del matí, a l’església de Sant Esteve de Vila-seca.