EDF i Westinghouse guanyen un contracte per al desmantellament de Vandellòs

Tindrà una durada de quatre anys durant els quals les dues empreses s'encarregaran de mantenir una configuració segura del reactor de tipus UNGG

Actualitzada 22/02/2018 a les 09:55

El grup francès EDF i la filial espanyola del nord-americà Westinghouse han guanyat un contracte per al procés de desmantellament del reactor de la central nuclear de Vandellòs, que es troba inactiu des de 1989.Electricité de France (EDF), que no ha facilitat la suma del contracte, ha explicat en un comunicat que es tracta d'una licitació llançada el passat 5 de maig per l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (Enresa) per la prestació de serveis d'enginyeria.Tindrà una durada de quatre anys durant els quals les dues empreses s'encarregaran de mantenir una configuració segura del reactor de tipus UNGG (Urani Natural Grafit Gas) de Vandellòs.El director de projectes de desconstrucció i residus del grup francès, Sylvain Granger, ha dit que la seva companyia té una experiència «única» en aquest terreny, amb nou d'aquestes operacions de desmantellament a França (de les quals sis són amb reactors UNGG) i que «aspira a convertir-se en un actor de referència» en un mercat d'activitat «emergent».El vicepresident de Westinghouse, Yves Brachet, ha considerat de la seva banda que haver guanyat aquesta licitació «demostra» la seva «experiència i capacitats per aportar solucions innovadores en matèria d'innovació».