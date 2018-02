Detenen 'in fraganti' un jove venent droga a Montblanc

Agents de paisà van observar com es produïa la transacció de substàncies en un descampat del municipi

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys, veí de Montblanc, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues en ser sorprès 'in fraganti' fent una transacció de substàncies. Els fets van passar dilluns al voltant de les 14.15 hores, quan una patrulla va veure a dues persones mig amagades en un descampat ubicat a l'avinguda general Prim del municipi. Els agents de paisà es van apropar i van observar un intercanvi. Van identificar a les dues persones i en l'escorcoll van localitzar diverses peces d'haixix i diners fraccionats. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan sigui requerit davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de Valls que instruirà el cas.