Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a bars del Baix Camp

Actualitzada 22/02/2018 a les 17:30

Detencions en el marc d’un dispositiu de vigilància

Grup criminal desarticulat

Els Mossos d’Esquadra de Reus van detenir aquest dimarts a la matinada dos homes i una dona, de 44, 28 i 26 anys, de nacionalitats marroquina, algeriana i espanyola respectivament i veïns de Cambrils i Tarragona, com a presumptes autors de sis robatoris amb força en bars i per pertinença a grup criminal.La investigació va començar a principis d’aquest mes de febrer després d’una sèrie de robatoris amb força en bars situats a Reus, Cambrils i Mont-roig del Camp. En total, els investigadors van poder relacionar cinc robatoris amb un modus operandi idèntic.Els lladres feien servir el mètode conegut com encalomo que consisteix en accedir al local en horari d’obertura i amagar-se en algun lloc de l’establiment fins a l’hora de tancament del bar. Un cop els treballadors han marxat del lloc, el lladre surt de l’amagatall per cometre el robatori i posteriorment força els accessos per sortir de l’establiment.La Unitat d’Investigació de Reus es va fer càrrec del cas i amb l’anàlisi dels cinc fets i altres gestions d’investigació van poder concretar que els autors eren un grup criminal format per cinc persones, quatre homes i una dona.El grup actuava de forma organitzada, cada membre tenia una tasca assignada i seleccionaven els seus objectius després d’analitzar els locals. Segons van poder comprovar els mossos, dos dels integrants, un home i una dona, freqüentaven el bar durant els dies previs al robatori. Aquesta parella s’encarregava d’observar el sistema de tancament de la reixa, els sistemes de seguretat, preveure el lloc on es podrien amagar i el tipus de màquines amb què comptava l’establiment ja que l’objectiu principal dels lladres eren les recaptacions de màquines de tabac, escurabutxaques, de dards i expenedores.Un cop la parella seleccionava l’objectiu, el dia del robatori anaven a l’establiment durant l’horari d’obertura. S’hi estaven durant la tarda i quedaven allà amb algun altre membre del grup. Quan al local només hi havia el responsable o un únic treballador, li demanaven un entrepà per tenir-lo entretingut a la cuina mentre un d’ells s’amagava al fals sostre o algun altre lloc escollit prèviament.Des que va començar la investigació, els mossos havien portat a terme diverses vigilàncies als integrants d’aquest grup que havien permès recopilar informació rellevant. Aquest dilluns al vespre, es va fer un nou dispositiu a la zona de Cambrils que va possibilitar la detenció de tres persones.Els mossos van observar com la parella que feia les tasques de selecció dels bars pujava a un vehicle i anaven fins a Tarragona a buscar un tercer membre del grup. Llavors, tots tres es van dirigir fins a un bar situat al carrer Roger de Bellfort de Reus. Allà van estacionar i tots tres van accedir a un bar.Les tres persones, tot i sortir i entrar en diverses ocasions, s’hi van estar al bar fins gairebé l’hora de tancament. Poc abans de la mitjanit, la parella va marxar del bar. Uns minuts més tard, els agents van veure com el propietari del bar apagava els llums i tancava el local tot i que els mossos no havien vist sortir en cap moment al tercer integrant del grup que havien vist entrar durant la tarda.Dues hores més tard, la parella va tornar al bar i mentre la dona feia tasques de vigilància, l’home va anar fins al local, va obrir la persiana i va accedir a l’interior.En aquell moment, els mossos van actuar. Mentre un agent interceptava la dona els altres policies es van dirigir al bar i van detenir els dos homes que hi havia a l’interior. Aquests havien forçat la caixa enregistradora i tenien diverses bosses amb monedes sobre el taulell preparades per emportar-se-les. A més, els mossos van veure que els lladres havien descargolat la tanca de la persiana.En l’escorcoll als dos homes, que encara portaven els guants posats, els mossos els van trobar tornavisos, una pota de cabra, diverses estenalles, telèfons mòbils i motxilles i bosses esportives de grans dimensions.Amb aquestes tres detencions, els mossos donen per desarticulat aquest grup criminal però no descarten detenir més persones. En aquest sentit, els policies han emès ordres de detencions policials per als altres dos membres del grup criminal.Dels tres detinguts, els dos homes acumulen 31 antecedents policials mentre que la dona no en té cap. Tots tres han passat avui dijous a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.