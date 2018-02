Reus es gasta 42.634 euros en impedir que els coloms beguin de les fonts ornamentals

L'actuació s'emmarca en la campanya de control de la població de coloms

Actualitzada 21/02/2018 a les 12:34

La Brigada Municipal ha iniciat els treballs d’arranjament i millora de diverses fonts ornamentals de Reus, on s’han posat impediments per evitar que els coloms no hi puguin beure. Aquesta actuació, en el marc de la campanya de control de la població de coloms, té l’objectiu de millorar les condicions higièniques dels sortidors i de minimitzar la presència d’aus a la ciutat. Les obres tenen un pressupost de 42.634,42 euros (IVA inclòs).Aquests treballs s’executaran de manera gradual i consisteixen en petites millores adaptades a les característiques de cada font, com el rebaixat o l’alçat dels vasos d’aigua o la instal·lació de materials metàl·lics lliscants per impedir l’accés dels animals a l’aigua. Les obres es duran a terme a les fonts situades a les places del Víctor, de les Basses, de les Oques, de les Aigües, de la Fumera i Josep Anselm Clavé i a les avingudes Marià Fortuny i Sant Jordi.Els treballs sumen a les diferents actuacions que l’Ajuntament porta a terme per controlar la població d’aus. La regidoria de Medi Ambient i Ocupació posarà en marxa una campanya de sensibilització, dirigida a la ciutadania, i en especial al sector de la restauració amb terrasses, per buscar la complicitat de la ciutadania en el control de la població de coloms.