La promoció arrencarà el 28 de febrer

Actualitzada 21/02/2018 a les 13:28

Preus promocionals per Carcassona i Toulouse

Renfe-SNCF en Cooperación ha posat en marxa una campanya promocional per viatjar aquesta primavera a França en els trens d’Alta Velocitat. Aquesta campanya està disponible fins el 28 de febrer i permet viatjar a França des de 29 euros entre l’1 de març i el 6 de maig en els trens d'Alta Velocitat que connecten amb el país veí.Aquests preus promocionals estaran disponibles a les compres realitzades fins el proper 28 de febrer i per a viatjar a partir de 25 euros des de Barcelona, Girona o Figueres a les ciutats de Nimes i Montpellier i des de 29 euros a les ciutats de París, Lió, Valence, Marsella, Avinyó o Aix-en-Provence o bé, des de 40 i 44 euros respectivament per aquelles persones que vulguin viatjar en classe Preferent.Des de Tarragona és possible connectar amb Nimes, Montpellier, Avinyó, Aix-en-Provence i Marsella a partir de 34 euros i en Preferent, des de 49 euros.Aquesta campanya també està disponible per les connexions que enllacen amb Carcassona i Toulouse i que recuperen la seva freqüència diària a partir del 23 de març. A aquestes destinacions, i durant el període de vigència de la promoció, Renfe-SNCF en Cooperación permetrà viatjar a partir de 25 euros en classe Turista i 40 euros en Preferent. El tren Barcelona-Toulouse connecta aquestes dues ciutats a partir de 2hores 30 minuts a Carcassona i a partir de 3 hores i 15 minuts a la ciutat de Toulouse.