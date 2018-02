Organitzen una jornada per buscar candidats a treballar en turisme a la Costa Daurada

Els aspirants podran conèixer més de vint empreses del sector i entregar-los els seus currículums

La primera jornada Treballa en turisme buscarà demà, dijous 22 de febrer, candidats a col·locar-se en aquest sector a la Costa Daurada, segons informa la Federació empresarial d'hostaleria i turisme de la província de Tarragona.La jornada se celebrarà al Parc científic i tecnològic de turisme i oci de Vila-seca i permetrà a totes les persones que volen treballar en el sector turístic conèixer diverses empreses del ram en un sol matí.En la iniciativa hi participaran demà, des de les nou fins a les tres de la tarda, més de vint empreses entre hotels, càmpings i apartaments, des de familiars a grans corporacions tant del turisme de costa com d'interior.Els aspirants a trobar feina podran conèixer aquestes empreses, lliurar els seus currículums i entrevistar-se directament amb els responsables de Recursos Humans de forma personalitzada.La jornada està oberta tant a estudiants relacionats amb el món del turisme, com a persones amb tota mena de perfil professional relacionat amb l'hostaleria.Segons el president de la federació empresarial, Eduard Farriol, «el capital humà és clau per al bon funcionament del sector turístic» i volen facilitar-los el contacte directe amb les empreses.