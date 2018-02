Mor Josep Graset, expresident del Patronat de Turisme de Vila-seca

Va estar al capdavant de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada durant més de 17 anys i fou fundador del grup de teatre La Tramoia

Medalla de Turisme

Apassionat del teatre

Josep Graset Forasté, qui fou president de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i president del Patronat de Turisme de Vila-seca durant dues legislatures, ha mort aquesta passada nit, a 70 anys, després d’una malaltia contra la qual ha estat lluitant durant els darrers dos anys. Graset ha mort a l’hospital Joan XXIII de Tarragona, on no s’ha pogut recuperar del darrer embat de la malaltia.Josep Graset Forasté –Pep– qui pertanyia a una llarga nissaga familiar molt arrelada a Vila-seca, va ser president del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca durant dues legislatures, entre l’any 1999 i el 2007. El seu perfil professional i personal tenia un encaix òptim amb el seu càrrec polític al capdavant d’un patronat que integrava turisme i cultura a la localitat. Graset, empresari del sector turístic, fou el president de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada durant més de 17 anys i president de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT).El 12 de desembre de 2011 va ser guardonat amb la Medalla de Turisme que atorga la Generalitat a professionals, empreses i entitats del sector que han contribuït al desenvolupament turístic de Catalunya. Graset recollia el guardó de mans de l’aleshores President, Artur Mas, al Palau de la Generalitat.El maig de 2013 va passar el relleu com a president de la FEHT a David Batalla i, el desembre de 2015, va deixar voluntàriament la presidència al capdavant de l’entitat que agrupava els empresaris dels apartaments turístics i passava el relleu a Joan Calvet. Al llarg aquest període, entre 2010 i 2014, fou també vocal del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Tarragona.Persona oberta, molt carismàtica i amb un gran sentit de l’humor, Pep Graset deixa un gran buit en el sector turístic de la Costa Daurada, però especialment en la història del teatre del seu poble, Vila-seca, amb el que ell i la seva família ha mantingut sempre un estret lligam. Apassionat del teatre, va formar part del grup de joves que, a finals de la dècada dels 60, va gestar l’actual grup La Tramoia de Vila-seca. Josep Graset fou el director de la companyia que, en els primers temps va portar a escena obres d’autors nacionals. El grup de teatre va anar canviant de nom fins a adoptar l’actual a mitjans dels 70 i es mantingué en actiu fins a finals dels 80. Després d’un parèntesi de silenci que va durar uns anys, el 1992, Josep Graset tornava a agafar les regnes de la direcció i es posava al capdavant del retorn de la companyia a escena. Des d’aleshores, el grup teatral ha anat creixent i no tornat a baixar dels escenaris.Pep Graset va passar el relleu en la direcció de la companyia a la nova generació l’any 2006, però ha mantingut sempre el seu vincle amb el teatre, que encara manté la seva família, de la qual, el seu germà, Xavier Graset, periodista que actualment condueix el programa Més 324 a TV3 i que és també actor de La Tramoia, n’és una de les cares conegudes.