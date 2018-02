Llum verda perquè els terrenys del Club Tennis Vilafortuny s'urbanitzin

L’aprovació del projecte de reparcel·lació permetrà donar ús a un espai abandonat de fa dècades

Resta de les pistes i la piscina

Després de dècades abandonats, els terrenys que ocupava l’antic Club de Tennis Vilafortuny podran ser urbanitzats. Es tracta de 15.172 metres quadrats ubicats just al costat del Castell de Vilafortuny, propietat de Banc Sabadell, i que des de fa molts anys estan en total desús. En més d’una ocasió, els veïns de la zona s’han queixat del seu mal estat i de la brutícia que hi ha en l’interior de la finca. Ara, però, s’ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització i reparcel·lació d’aquest sector, el Polígon d’Actuació PA-2 de Vilafortuny, la qual cosa suposa un pas endavant per donar una utilitat a aquests terrenys.El projecte, al qual ha tingut accés Diari Més, preveu que es pugui edificar en una superfície neta màxima de 4.108 metres quadrats, corresponents als terrenys que estan a tocar del carrer Leonardo da Vinci. Quant als 11.064 metres quadrats restants, 5.153 es destinarien a vials i aparcaments, mentre que 5.911, a equipaments.En el text també es descriuen les obres que es pretenen dur a terme per tal d’urbanitzar aquests terrenys, amb un termini d’execució de set mesos i un pressupost total de 874.037,47 euros (IVA inclòs). Concretament, es preveu la prolongació de l’avinguda Mas del Grau, que transcorre paral·lelament a la via del tren, amb una calçada de 5,50 metres quadrats total i zona d’aparcament. En el cas del carrer Leonardo da Vinci, perpendicular a la via, s’annexaria una banda d’aparcament a la calçada ja existent. Així mateix, també s’han projectat les diverses xarxes de serveis, com la de clavegueram, d’aigües pluvials –amb la previsió d’abocar el col·lector a la riera de Riudoms–, la d’aigües residuals, la d’enllumenat públic, la de distribució d’energia elèctrica, d’aigua potable, telecomunicacions i gas. També es preveu dotar l’espai de mobiliari urbà, amb papereres i bancs, i jardineria.De l’antic Club de Tennis Vilafortuny encara queden restes de les pistes de tennis, amb les seves tanques i el terra marcat amb les línies, un minigolf i la piscina, que fa uns anys es va omplir de terra per evitar l’acumulació de deixalles. La resta d’edificacions, ja es van enderrocar.