La torrenca Paula Baumann s'imposa en el concurs de disseny de Neobis Press

És estudiant de grau superior de Disseny Gràfic a l'Institut Pere Martell i ha guanyat la votació feta per Facebook

Actualitzada 21/02/2018 a les 14:03

La jove de Torredembarra, Paula Baumann, estudiant de grau superior de Disseny Gràfic a l'Institut Pere Martell de Tarragona, s'ha imposat finalment en el concurs organitzat per la revista Neobis Press per dissenyar la seva pròxima portada. Baumann era l'única finalista catalana en aquest reconegut concurs del sector del disseny gràfic. En aquesta competició, han participat un total de 25 instituts de Formació Professional de 17 províncies d'Espanya.El disseny presentat per la tarragonina ha guanyat la competició després de recollir 2.306 likes i 'm'agrada' a la pàgina de Facebook des d'on es feien les votacions. Veure AQUÍ Baumann competia amb altres 10 treballs finalistes que s'havien inclòs en la votació, tot i que un d'ells finalment va ser descartat a causa d'irregularitats en les votacions.