L'incendi d'un cobert causa la mort d'un cavall a Vila-seca

Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció del foc

Actualitzada 21/02/2018 a les 08:52

Un incendi s'ha declarat, la matinada d'aquest dimecres 21 de febrer, en un cobert destinat a maquinària agrícola i animals a Vila-seca. El foc, que ha afectat el cobert al cent per cent, ha causat la mort d'un cavall i ha cremat diverses màquines.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 2 de la matinada que s'havia originat foc en un cobert situat al voral de l'AP-7 a l'alçada de Vila-seca, concretament al punt quilomètric 258. Fins al lloc s'hi han desplaçat un total de sis dotacions, que han treballat més de quatre hores per extingir l'incendi.El foc s'ha originat en un cobert on hi havia diversos animals, a més de maquinària agrícola. A causa de l'incendi, un cavall ha mort, mentre que els altres animals han pogut sobreviure al succés. Pel que fa als danys materials, les flames han afectat en la seva totalitat el cobert i també han cremat algunes màquines. Per altra banda, cap persona ha resultat ferida.Els efectius del cos de Bombers desplaçats fins al lloc han aconseguit controlar el foc cap a les 5 de la matinada. El servei ha finalitzat prop de dos quarts de 7 del matí, quan el foc ha quedat completament extingit.