L'Acampada Jove programa el raper Valtonyc com a protesta per la seva condemna de presó

El festival ho ha comunicat a través del seu Twitter

Actualitzada 21/02/2018 a les 20:09

Responsables de festivals musicals i sales de concerts de Catalunya han anunciat en un comunicat que inclouran el raper Valtonyc a les seves programacions com a protesta per la condemna de tres anys i mig de presó per injúries a la corona que el Tribunal Suprem ha ratificat contra l'artista. L'Acampada Jove de Montblanc, el festival político-musical de referència dels Països Catalans, també s'hi ha suma't.Des del seu compte de Twitter, el festival de Montblanc, que se celebrarà del 19 al 21 de juliol, ha explicat la incorporació del raper a la seva programació, «davant la situació de vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i al retrocés democràtic de l'Estat, posant a la presó un cantant per les seves lletres, els Festivals i sales de Catalunya volem solidaritzar-nos amb Valtonyc incloent-lo en les nostres programacions», han escrit.El Tribunal Suprem ha ratificat avui la pena de tres anys i mig de presó, imposada per l'Audiència Nacional, per al raper José Miguel Arenas Beltrán –conegut com a 'Valtonyc'- per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals pel contingut d'una sèrie de cançons de les quals n'era l'autor i els va pujar de manera gratuïta a la xarxa. L'alt tribunal ha rebutjat així els arguments de l'acusat, que va defensar el seu dret a la llibertat d'expressió i a la creació artística i va subratllar que el llenguatge del rap és extrem, provocador, al·legòric i simbòlic.