International Brands ubicarà la seva seu a Valls a finals de març

La plantilla inicial serà de 70 treballadors

Actualitzada 20/02/2018 a les 21:14

Prat International Brands està ultimant les obres de construcció de la planta al polígon industrial de Valls, on la companyia hi traslladarà la seva seu a finals d’aquest mateix mes de març. La firma catalana especialitzada en comerç on-line ha invertit 3 milions d’euros en les seves noves instal·lacions de 8.000 metres quadrats de superfície que arrencaran amb una plantilla de 50 persones i, a la vegada, ha confirmat la inversió aquest mateix any d’1 milió d’euros més per ampliar la planta fins als 14.000 metres quadrats i donar feina a un total de 70 persones.El director executiu de l’empresa, Albert Prat, ho va anunciar ahir durant la visita d’obres a les noves instal·lacions, en un acte que va comptar amb la participació de la directora general d’Indústria de la Generalitat, Àngels Chacon; el regidor d’Empresa i Ocupació, Joan Carles Solé; i la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement del Govern a Tarragona, Carme Mansilla, entre altres autoritats. En la visita, els responsables de la companyia van anunciar, a més, que els seus plans d’expansió contemplen doblar anualment personal per afrontar el creixement en vendes de l’empresa.A hores d’ara, Prat International Brands és l’empresa amb vendes a Ebay més important de l’Estat espanyol i el seu objectiu és consolidar des de Valls aquesta posició i passar a ser també líders a França i Itàlia, segons va assegurar Prat. L’empresa comercialitza els seus productes també a Portugal, Irlanda, Regne Unit, Bèlgica, Polònia, Alemanya i Suïssa.De les noves instal·lacions de Valls destaquen zones reservades al descans i oci dels empleats. Així, la nova seu compta, per exemple, amb una pista de pàdel, sala de gimnàs, restaurant o, fins i tot, una zona per a la cura dels infants.