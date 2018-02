El colpeja amb el paraigües i evita que li robin al Morell

El lladre, de nacionalitat espanyola i amb domicili al Rourell, també cometre un robatori amb força en una casa de Vilallonga del Camp

Actualitzada 21/02/2018 a les 17:52

Robatori amb força a domicili

Robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa

Temptativa de robatori amb força a l’interior d’un vehicle

Els Mossos d’Esquadra de Tarragona van detenir dilluns, un home de 19 anys de nacionalitat espanyola, amb domicili al Rourell (Alt Camp), com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili, robatori amb violència i intimidació, i temptativa de robatori amb força a interior de vehicle.El primer dels robatoris es va produïr el dimecres, 7 de febrer, en una casa ubicada al carrer Major de Vilallonga del Camp (Tarragonès), entre les 14 i les 15 hores.El lladre va aprofitar l’absència temporal del propietari de l’immoble per tal d’accedir-hi forçant la porta principal d’accés. De l’interior va sostraure un ordinador portàtil, una consola de joc i tabac. Arran de les investigacions la policia va poder identificar al presumpte autor dels fets.El segon succés va tenir lloc el dia 5 de febrer, cap a les 19 hores, quan una dona de 73 anys es disposava a accedir al portal del seu domicili ubicat al carrer Sardana del Morell (Tarragonès), moment en el qual va ser assaltada per un home que li va demanar tots els diners mentre li esgrimia una navalla. La víctima va defensar-se amb un paraigües que duia a les mans i va aconseguir que el lladre marxés sense aconseguir el seu objectiu. Els agents van poder identificar el presumpte autor dels fets gràcies a les dades aportades per la mateixa víctima.El mateix dia, al voltant de les 20 hores, un mosso d’esquadra fora de servei va veure al carrer Sardana del Morell un home trencant el vidre del copilot d’un camió estacionat a la via pública.El lladre, en ser advertit que algú l’havia vist, va fugir corrents de la zona en direcció al carrer Camí de Reus sense arribar a sostraure res de l’interior del vehicle. L’agent no va poder interceptar-lo però a posteriori el va poder identificar.Finalment, el passat dilluns, els investigadors van localitzar i detenir el presumpte autor dels tres delictes. L’home detingut acumula tres antecedents policials per delictes contra el patrimoni, i ha passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que ha decretat el seu ingrés a presó.