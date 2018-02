Drets es persona com a acusació popular pels atemptats de Barcelona i Cambrils

L'associació ho fa amb l’objectiu d’aclarir interrogants com la relació de l’imam de Ripoll amb el CNI

Actualitzada 21/02/2018 a les 15:30

L'associació Drets ha presentat aquest dimecres un escrit de personació a l’Audiència Nacional per tal d’actuar com a acusació popular pels atemptats de Barcelona i Cambrils l’agost passat. En un comunicat, l'entitat apunta que ha pres aquesta decisió després de constatar l’«opacitat informativa» amb què, segons diu, el Ministeri de l'Interior ha tractat els atemptats i assenyala que, d'aquesta manera, vol contribuir a «arribar al fons de la qüestió» i aclarir interrogants com ara la relació que tenia l’imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, amb el Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol.Drets ha indicat que estudiarà engegar una campanya de micromecenatge en el cas que l’Audiència Nacional fixi una fiança perquè pugui tirar endavant aquesta acció judicial.