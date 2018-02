Detingut per amenaçar als vianants amb un tornavís de grans dimensions a Torredembarra

L’individu, de 36 anys i amb domicili a Tarragona, va ser arrestat gràcies a la descripció facilitada pels ciutadans

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat 14 de febrer, un home de 36 anys i amb domicili a Tarragona per un delicte d’amenaces greu. Els fets es remunten a les 6 de la tarda del mateix dia, quan diverses persones van alertar al cos policial que una persona amenaçava als vianants del centre del municipi amb un tornavís de grans dimensions.A partir de la descripció facilitada pels ciutadans, els agents van localitzar l’individu i van procedir a la seva detenció com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces greu. En el moment de l’escorcoll, la policia va trobar un tornavís amagat entre la roba.L’individu tenia una vintena d’antecedents per robatoris amb força, amenaces, danys i atemptats contra agents de l’autoritat. Finalitzades les diligències, la persona detinguda va quedar a disposició judicial.