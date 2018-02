Concert Studio organitzarà el Festival Internacional de Música de Cambrils

Aquesta és l'actual promotora dels festivals Mil·leni i Jardins Pedralbes

Actualitzada 20/02/2018 a les 20:37

Concert Studio serà la promotora del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC) per a les properes tres edicions: 2018, 2019 i 2020. L’actual promotora dels festivals Mil·leni i Jardins Pedralbes ha guanyat el concurs convocat per l’Ajuntament de Cambrils, en el qual era l’única empresa participant, per tal de produir, realitzar i organitzar el FIMC. Aquest no serà el primer cop que Concert Studio s’encarrega del festival cambrilenc. I és que l’any passat va agafar el relleu a última hora després que l’esdeveniment quedés a la corda fluixa arran de la detenció del fins llavors promotor del festival, Antoni Mas, com a presumpte autor d’una estafa piramidal de més de 200 milions d’euros. Un cop superat l’impàs, el consistori va iniciar els passos per tornar a la normalitat i va treure a licitació el contracte privat per realitzar el 44è FIMC.