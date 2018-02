El govern posa l’accent en el component social

Actualitzada 20/02/2018 a les 20:31

Cambrils preveu un pla d’inversions de tres milions d’euros, tot posant l’accent en el component socials, en el qual es destinaran 1.164.320 euros. La modificació de crèdit passarà pel Ple Municipal el proper divendres, 23 de febrer. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la primera i segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Mercè Dalmau i Ana López; i el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, van repassar, ahir, algunes de les actuacions. Entre les més importants hi ha les millores a les escoles públiques i llars d’infants, a les instal·lacions esportives o al Casal Municipal de la Gent Gran, l’adquisició de nous desfibril·ladors, el projectes d’horts municipals, la Ràdio Municipal o la partida de 112.500 euros que es decidirà en un procés participatiu.D’altra banda, una altra de les prioritats del pla és promoure l’activitat econòmica i generar riquesa. Amb aquest objectiu s’agrupa un segon bloc d’activitats amb un pressupost total de 200.000 euros que contempla millores al Mercat Municipal i a les platges, entre altres.Finalment, el pla inclou 1.744.129,95 euros per a la millora d’espais públics com la creació de nous espais infantils, la senyalització de camins rurals, el pont de fusta del Cavet, l’arranjament del tram que quedava pendent del camí del cementiri, el material perquè les persones contractades a través dels Plans d’Ocupació Municipals puguin fer obres de manteniment i actuacions en parcs i jardins.També en aquest bloc hi ha una partida per adquirir una nau per la brigada municipal, actualment descentralitzada en diferents espais municipals. D’aquesta manera, s’unifica el magatzem en un sola ubicació i es millora la logística, al mateix temps que s’alliberen espais per altres usos.«Des de l’inici del mandat hem volgut fer una gestió responsable que permetés fer compatible el sanejament de comptes amb l’execució de les actuacions prioritàries pel municipi», va afirmar l’alcaldessa. En aquest sentit, durant tot el mandat s’han fet amortitzacions extraordinàries dels préstecs que permetran acabar l’any 2018 amb la reducció dels interessos a la meitat i una ràtio d’endeutament del 59,49% (el 2015 era del 95,68%).Per la seva banda, Mercè Dalmau va explicar que les noves inversions donen compliment al Pla d’Actuació Municipal, mentre que la regidora Ana López destacà l’impacte social i alhora econòmic de les actuacions.