Cambrils s'apunta als pressupostos participatius

El Consistori ha reservat una partida de 100.000 euros per finançar els projectes escollits

Actualitzada 21/02/2018 a les 17:55

L'Ajuntament de Cambrils també farà per primera vegada uns pressupostos participatius. Els ciutadans disposaran d'una partida de 100.000 euros del capítol d'inversions per proposar i decidir nous projectes per al municipi costaner. Els detalls del procés es presentaran en un acte públic al Centre Cultural el proper 9 d’abril a les 19:30 hores.En una primera fase s’informarà a la ciutadania i es recolliran les propostes que podran fer totes les persones que visquin i/o treballin i/o tinguin algun vincle amb el municipi de Cambrils.Les propostes hauran de ser inversions (que es puguin construir i adquirir i que siguin perdurables en el temps). Aquestes hauran de complir els següents requisits: ser d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi, ser de competència municipal, donar resposta a una necessitat concreta, ser tècnicament i econòmicament viables, legals i no contradir els plans municipals aprovats, no poden ser subvencions i/o ajuts i cap proposta pot superar els 100.000 euros.Una vegada recollides les propostes, els serveis tècnics de l’ajuntament les analitzaran i les agruparan en tres categories: propostes vàlides (compleixen tots els requisits), propostes descartades (no compleixen els requisits) i propostes ja previstes pel govern municipal.Amb les propostes vàlides sobre la taula, es farà una jornada de participació oberta a tota la ciutadania per escollir entre 10 o 15 propostes que passaran a la fase final de votació. Els serveis tècnics pressupostaran i acabaran de definir les propostes que s’hagin prioritzat en aquesta jornada participativa.L’última fase del procés serà la votació, que es farà amb butlletes i per internet. Tindran dret a vot totes les persones empadronades a Cambrils que tinguin 16 anys o més. S’executarà la proposta més votada i després la resta de propostes més votades sempre i quan la suma total no superi els 100.000 euros.