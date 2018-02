Aprofita que fa tasques de reparació en una casa per robar objectes i posar-los a la venda

L’arrestat, un veí de Torredembarra de 34 anys, ja ha estat detingut

Actualitzada 21/02/2018 a les 10:05

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat 14 de febrer, un home de 34 anys i veí del municipi com a presumpte autor d’un robatori amb força. L’home va aprofitar que feia tasques de reparació en un habitatge de la població per robar diversos objectes i posteriorment posar-los a la venda.El propietari de la casa on s’havia produït el robatori va veure, dies després, que els objectes que li havien sostret estaven a la venda en una botiga de segona mà del mateix municipi. Arran d’aquest fet, es va iniciar una investigació per poder detenir el presumpte autor del robatori. Els investigadors van poder esbrinar que el lladre havia estat contractat pel propietari de la casa per fer tasques de reparació, situació que l’home va aprofitar per robar-hi.Els objectes sostrets van ser retornats al seu propietari i, un cop finalitzades les diligències, la persona detinguda va quedar a disposició judicial.