Alcover es vesteix d'estrena amb 'Black Pool Suite'

Els Barcelona Clarinet Players presenten una obra de Joan Vidal, acompanyat del percussionista i pianista Marc Mezquida

Actualitzada 21/02/2018 a les 18:37

Aquest diumenge, 25 de febrer a les 19 hores, el Convent de les Arts d'Alcover viurà un intens moment amb l'estrena absoluta de Black Pool Suite, on els Barcelona Clarinet Players presenten una obra de jove compositor Joan Vidal, acompanyat del mateix percussionista i del pianista Marc Mezquida.Set poemes visuals i sonors conformen aquesta suite on les peces recreen històries d’herois anònims que viuen realitats molt diferents en una mateixa ciutat. La soledat, l’amor o la pèrdua són els motors que alimenten aquest engranatge format per breus narracions, inspirades en els Dublineses de James Joyce.Les entrades per a l'estrena de diumenge es poden adquirir a 12 euros (9 euros amb el carnet del Convent de les Arts) a www.conventarts.cat , a la Casa de Cultura Ca Cosme d’Alcover i el mateix dia a taquilla des d'una hora abans de l'inici del concert. Els espectadors de fins a 25 anys poden adquiri l’entrada a només 5 euros a taquilla amb la promoció CAjove!. La proposta es troba inclosa en els abonaments Música i General.