Adjudicades per 4,5 MEUR les obres de remodelació de la travessera de l'N-340 a Miami Platja

L’Ajuntament de Mont-roig convocarà assemblees informatives amb comerciants i veïns

Actualitzada 21/02/2018 a les 13:31

Sessions informatives la segona setmana de març

Acte simbòlic de comiat de l’N-340

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha adjudicat aquest dimecres a l’empresa Sorigué les obres de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja, corresponent a la travessera de l’N-340. A partir d’ara s’obre un procés de treball intern entre l’empresa i l’Ajuntament per planificar i plantejar la realització dels treballs, que tenen un termini d’execució de vuit mesos. En aquest sentit, les obres hauran d’estar acabades abans del 31 de desembre de 2018, atès que el projecte s’emmarca dins el Pla de Barris de La Florida. Aquesta és la data límit que ha donat la Generalitat per executar el que queda pendent d’aquest àmbit, després de rebutjar la pròrroga d’un any més. La meitat de la inversió està finançada per la Generalitat.El tram de l’avinguda Barcelona que es remodelarà està comprès entre la plaça de Tarragona i l’avinguda de Cadis. Prop d’un quilòmetre que es vol convertir en el nou centre urbà de Miami Platja, fins ara inexistent. Les raons històriques, geogràfiques, comercials i socials fan d’aquest espai el lloc idoni per potenciar-hi el centre d’aquest nucli de població, segons l’Ajuntament.Una de les característiques principals del nou espai és la prioritat per als vianants, millorant-ne la seva mobilitat mitjançant l’augment de les voreres i minimitzant la calçada per als vehicles. El projecte també inclou l’augment de les zones verdes, la creació d’un carril bici i la instal·lació de papereres, bancs, fonts i jocs infantils.Un cop l’empresa s’hagi coordinat amb l’Ajuntament pel que fa al desenvolupament dels treballs, està prevista una presentació pública del projecte als establiments de comerç i restauració, així com als veïns i veïnes afectats. En aquestes sessions, que estan previstes per la segona setmana de març, es donarà a conèixer el calendari de les obres i del seguiment de possibles incidències.A més del veïnat i comerç, també es convocarà als agents socials que van formar part del procés de participació que es va dur a terme entre els anys 2010 i 2011. Aquest procés va comptar amb tres comissions de treball formades per grups de debat que van tractar sobre el comerç, la restauració i l’impacte econòmic, l’espai social i ciutadà i l’urbanisme i la vialitat. El projecte actual és una adaptació dels acords adoptats per aquestes comissions de treball, en què s’han pogut tenir en compte aspectes com les àrees de joc infantil, un carril bici o la creació de zones de càrrega i descàrrega, entre d’altres.Finalment, i coincidint amb les festes de Sant Josep de Miami Platja, l’Ajuntament està preparant un acte simbòlic de comiat de l’N-340. Es tractarà d’un vermut popular que tindrà el lema ‘Adéu nacional, hola avinguda!’ i que servirà per acomiadar-se d’un tram de l’artèria que va fer créixer el nucli de Miami Platja, però que durant molts anys ha suposat una barrera física per a la població local.