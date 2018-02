Tres detinguts per robar el gasoil d'un tractor en una finca a Vilaverd

Tres homes van forçar el dipòsit per extreure'n el combustible

Actualitzada 20/02/2018 a les 11:42

Detinguts tres homes per robar el gasoil d'un tractor a Vilaverd, a la Conca de Barberà. Els fets van tenir lloc aquest diumenge de matinada, segons informen fonts dels Mossos d'Esquadra. El tractor es trobava estacionat al pati d'una casa, dins el nucli de Vila-verd. Els tres individus, de 20, 24 i 33 anys, de nacionalitats espanyola i marroquina i veïns de Tarragona i Navalcarnero (Madrid), van saltar la tanca de la masia, que feia gairebé dos metres d'alçada, per accedir al pati on hi havia aparcat el tractor. Després van forçar-lo per sostreure'n el combustible i van fugir en cotxe. Una patrulla dels Mossos que feia vigilància a la zona els va enxampar just quan sortien de la finca.La patrulla, que es trobava fent prevenció de matinada al municipi, va observar com un vehicle s'incorporava al carrer Major. El conductor del cotxe, en adonar-se de la presència policial, va donar una forta accelerada. Els mossos van aturar-lo i, quan es van acostar a la zona del conductor, van percebre una forta olor a gasoil. Els agents, amb el suport d'una segona patrulla, van identificar els tres individus i van escorcollar-los a ells i al cotxe.Al maleter del turisme hi havia dos bidons plens de gasoil. A més, en l'escorcoll als tres homes, els mossos els van trobar una navalla que també desprenia molta a olor a gasoil. A part, van localitzar una pistola de boles de plàstic, amagada al seient del darrere del cotxe.Els mossos van fer recerca per la zona i van localitzar a uns 200 metres, al mateix carrer Major, una casa amb un pati on hi havia un tractor. Fetes les gestions, els agents van contactar amb el propietari i van poder confirmar que es tractava del vehicle d'on s'havia sostret el gasoil.Per tot plegat, els mossos van detenir els tres homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. A més, els agents van poder recuperar el gasoil sostret i el van retornar al seu propietari.Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan siguin requerits davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls que instrueix el cas, segons han informat fonts policials.