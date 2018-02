La Cisterna del Terror de Riudoms recapta més de 700 euros contra el càncer infantil

Més de 500 persones han assistit a aquest passatge terrorífic en benefici de l’AFANOC

Un total de 766,71 euros són els diners que ha recaptat l’activitat La Cisterna del Terror de Riudoms, duta a terme aquest cap de setmana. Es tracta d’un passatge terrorífic solidari que es va organitzar per tal de recaptar diners per la lluita contra el càncer infantil. La regidora de Joventut de l'ajuntament de Riudoms, Maria Cros, va lliurar ahir la recaptació a la coordinadora d'AFANOC Tarragona, Naiara Mestres, acompanyada per dues de les organitzadores, Natàlia Carbó i Meritxell Martínez.L'experiència de terror, organitzada per un grup de joves del poble i l’Ajuntament de Riudoms a l'interior de l’espai de la Cisterna Vella, va aplegar més de 500 persones. L’experiència situa l’acció a finals del segle XVIII, quan Riudoms és atacat per una estranya pesta i els habitants del poble construeixen una cisterna per aïllar els infectats. L’aventura comença quan es redescobreixen els infectats oblidats durant quasi tres segles a la Cisterna Vella sota la plaça de l'església. La iniciativa va tenir un gran èxit de participació i es van formar cues per viure l’experiència tant el dissabte com el diumenge.