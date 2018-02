La cambrilenca Irene Colmenero entra a La Voz Kids

La noia de 15 anys va interpretar a piano 'People Help the People' de Birdy



Actualitzada 20/02/2018 a les 15:58

Irene Colmenero de Cambrils va ser una de les escollides al primer programa, que es va emetre ahir, de La Voz Kids de Telecinco. La noia de 15 anys va passar l'audició a cegues i passarà a la pròxima fase d'eliminació.La cambrilenca va interpretar a piano la cançó People Help the People de la compositora anglesa Birdy. La seva actuació va fer que es giressin dos dels tres coaches, concretament Rosario Flores i Antonio Orozco. Colmenero va escollir a aquest últim per seguir al programa, després de cantar una cançó que ella mateixa ha composat.La cambrilenca estudia música des dels quatre anys i és alumna de l'Escola Municipal de Música de Cambrils. Actualment, fa quart d'ESO al col·legi Cardenal Vidal i Barraquer.