Jordi Sierra desitja donar continuïtat al camí de ronda de Salou

El subdelegat del Govern i Pere Granados es van reunir dilluns per parlar de futurs projectes

Actualitzada 19/02/2018 a les 20:46

El subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, va visitar dilluns Cap Salou de la mà de l’alcalde Pere Granados i els regidors d’Urbanisme Marc Montagut i de Platges Julia Gómez i altres tècnics municipals i de la subdelegació. La trobada va servir per parlar de qüestions que afecten el municipi, com la continuïtat del camí de ronda, un dels projectes que Sierra va destacar i que, tal com va escriure al llibre d’honor de la ciutat: «Desitjo que amb la visita d’avui donem un pas endavant al camí de ronda de Salou». Del projecte, actualment hi ha construït el primer tram entre Pilons i Replanells i restaria pendent la segona i tercera fase, des de Replanells fins al Mirador del Far i un tram final des del Mirador del Far i fins a la Pineda, amb un pressupost que supera un milió d’euros cada una de les fases.Així mateix, Pere Granados va explicar que, des del govern, hi ha un gran interès en aconseguir millorar l’entorn natural dins l’àmbit del Cap de Salou i potenciar les àrees boscoses internes. En aquest sentit, entre les actuacions programades hi ha les de retornar a l’estat natural els espais de primera línia i, de fet, segons afegí l’alcalde, durant els darrers mesos s’han enderrocat dues edificacions: el xiringuito que hi havia a un extrem de la Cala Font, que ha permès naturalitzar l’espai, i els treballs que s’estan fent ara mateix a Cala Morisca per convertir una hectàrea en un parc públic amb mirador.