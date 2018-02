Endesa instal·la proteccions per a l'avifauna a les línies elèctriques de la Conca de Barberà i l'Alt Camp

S’han folrat elements de maniobra, altres s’han eliminat i en d’altres s’ha modificat la posició de 12 suports que es troben als municipis de Passanant i Querol

Actualitzada 20/02/2018 a les 17:14

Endesa ha instal·lat diverses proteccions per a l'avifauna, folrant, eliminant i modificant la posició de diversos elements de dues línies de mitjana tensió de la Conca de Barberà i l’Alt Camp, seguint la política mediambiental de l'empresa.L'actuació, que ha suposat una inversió de prop de 10.100 euros, redueix, d’una banda el risc elèctric de l’avifauna que hi habita o hi transita i, de l’altra, millora la qualitat del subministrament a dos municipis de les comarques que s’alimenten d’aquestes infraestructures.S'han folrat ponts, cables i grapes de dotze suports amb revestiments de silicona i carcasses aïllants i s’ha modificat la posició de la fase superior per passar-la per sota de la creueta. D’aquesta manera s’evita que una au que estigui reposant a la torre rebi una descàrrega quan, en alçar el vol i que utilitzin una part en tensió per col·locar-se. En alguns casos, també s’han eliminat elements de maniobra, i en altres, s’ha modificat la posició, d’horitzontal a vertical. Totes aquestes variacions en els suports permetran reduir el risc d’electrocució.Aquesta actuació també millora, de retruc, la qualitat del subministrament elèctric a 2.135 clients que depenen d’aquestes línies, ja que els contactes d’aus amb infraestructures elèctriques poden suposar la interrupció del servei. En concret se’n beneficien clients de Passanant, a la Conca de Barberà i de Querol, a l’Alt Camp. Aquests treballs, que s’han dut a terme amb la col·laboració dels Agents Rurals de la zona.