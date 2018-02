Detinguts per robar més de 600 euros en begudes alcohòliques en un supermercat de Salou

Els dos detinguts, veïns de Tarragona, tenien un vehicle ple d’altres productes per un valor de més de 800 euros que havien sostret d’una botiga de Móra d’Ebre

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dijous, dos homes de 25 i 45 anys, nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona com a presumptes autors de dos furts a l’interior d’establiment. Els individus van robar més de 600 euros en begudes alcohòliques en un supermercat de Salou i productes per un valor de més de 800 euros en una altra botiga de Móra d’Ebre.Els fets es remunten al passat dilluns, quan la Policia Autonòmica va rebre una denúncia en relació a un furt produït el 10 de febrer en un supermercat del carrer Saragossa de Salou. Els lladres van sostraure de l’interior del magatzem, entre d’altres productes, varies caixes de begudes alcohòliques per un valor aproximat de més de 600 euros.Els investigadors van poder identificar, gràcies a les càmeres de seguretat, a la persona que es veia accedint a l’interior del magatzem del supermercat i sostraient diversos productes embalats. Els agents van localitzar el presumpte autor dels fets el 15 de febrer al barri de Torreforta. L’individu estava descarregant diversos productes del maleter d’un vehicle ajudat per un altre home. Cap dels dos va poder acreditar a la policia ni l’adquisició ni la procedència dels productes.Els investigadors van esbrinar que els productes provenien d’un furt realitzat en un supermercat de Mora d’Ebre i tenien un valor aproximat de més de 800 euros. Tots dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors dels furts.Els detinguts, que acumulen catorze antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.