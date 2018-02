De la Serna es compromet a accelerar al màxim els tràmits per treure els camions de l'N-340

El ministre es reuneix els alcaldes del Pacte de Berà, que demanen «resoldre el problema» i aparcar els retrets sobre l'incompliment de l'1 de gener

Actualitzada 20/02/2018 a les 15:27

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha reunit aquest dimarts els alcaldes del conegut com a Pacte de Berà per comprometre's a accelerar al màxim els tràmits per desviar els camions de l'N-340 cap a l'AP-7. Tot i que els alcaldes del Tarragonès i el Penedès confiaven que la trobada amb el ministre serviria per conèixer una data exacte per treure els vehicles pesats de la nacional, De la Serna tant sols ha remarcat una voluntat de «treballar amb celeritat» i s'ha compromès a informar-los detalladament de tots els avenços que hi hagi per aplicar la mesura. Els alcaldes han lamentat la manca de concreció, mentre ha insistit en demanar que es «resolgui el problema», tot reclamant aparcar els retrets polítics sobre qui és el responsable d'haver promès que l'1 de gener es desviarien els camions i qui es responsabilitza d'haver incomplert aquest anunci.Aprofitant una nova visita a Catalunya, Íñigo de la Serna ha reunit aquest dimarts en una sala de l'Aeroport del Prat els alcaldes d'Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, el Vendrell, Bellvei, l'Arboç, Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès.El ministre responia així a la carta que els batlles li van enviar a principis de mes arran de l'accident de l'N-340 al Vendrell en què van morir tres veïns de l'Arboç. Els alcaldes confiaven que la cita serviria per fixar una data al calendari, però durant l'escassa mitja hora que ha durat la trobada el ministre ha declinat qualsevol concreció.De la Serna ha assegurat que «encara que Foment desitgés anunciar una data, no podem fer-ho i cal ser prudents». Segons el ministre, tots els tràmits que cal superar fins posar en marxa el desviament de camions de l'N-340 amb bonificacions per utilitzar l'autopista no estan en mans del seu Ministeri. S'ha referit així a la signatura de l'acord amb Abertis –concessionària de l'AP-7-, a l'acord per ampliar el pressupost amb 12 MEUR per assumir les bonificacions dels camions i a l'acord entre el Servei Català del Trànsit i la DGT per modificar la normativa de l'N-340.Un cop superats tots aquests esglaons, ha assegurat el ministre, la mesura es podrà elevar al Consell de Ministres, previ aval de l'advocacia de l'Estat. Per tot plegat, malgrat la insistència de la premsa, De la Serna ha evitat concretar un termini per fer efectiu la retirada de camions de la carretera nacional i posar en marxa també la gratuïtat de l'autopista per als residents que facin el viatge d'anada i tornada el mateix dia. Només s'ha compromès a accelerar les gestions i mantenir informats els Ajuntaments a través del Subdelegat del Govern a Tarragona.Els alcaldes han lamentat haver acabat la reunió sense una data senyalada al calendari, però han assegurat que el compromís del ministre «no és menor». El portaveu del Pacte de Berà i alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha aplaudit la paraula que els ha donat De la Serna, a qui han subratllat la importància que la situació de l'N-340 pogués estar resolta aquest estiu, ja que és quan es dispara el trànsit a la zona.Pel que fa al debat sobre l'1 de gener com a data en què s'hauria d'haver aplicat la mesura i l'incompliment d'aquest termini, Carnicer ha explicat que «no s'ha parlat» d'aquesta qüestió durant la reunió i ha demanat passar-ne pàgina: «Venim a reclamar que es resolgui el problema. El que és important és això».Al seu torn, sobre aquesta qüestió, Íñigo de la Serna ha lamentat implícitament que al setembre fos l'aleshores conseller de Territori Josep Rull qui digués que Foment havia acceptat retirar els camions de l'N-340 a partir de l'1 de gener. «No podem donar dates que no es poden complir, ja que poden haver confusions i se'n derivi un ús polític», ha etzibat, reiterant que el Ministeri de Foment «no va anunciar cap termini».«Per evitar malentesos, els terminis han de venir directament del Ministre, i qualsevol data que no doni jo personalment, s'ha de considerar com una referència en boca de qui ho digui», ha afegit el mateix De la Serna, reclamant «evitar situacions desagradables com la que s'ha derivat de l'accident del Vendrell, amb tensions entre els alcaldes i el govern espanyol».