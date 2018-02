Crema una autocaravana a Mont-roig del Camp

Una dotació de Bombers ha apagat el foc

Actualitzada 20/02/2018 a les 08:56

Una autocaravana ha cremat parcialment, el matí d'aquest dimarts 20 de febrer, a Mont-roig del Camp. Els fets s'han produït a dos quarts de 8 del matí a l'avinguda del Casalot, on estava estacionat el vehicle. Per causes que es desconeixen, s'ha incendiat el remolc i el foc també ha afectat una roda del darrere de l'autocaravana. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat una dotació de Bombers, que ha treballat 30 minuts en l'extinció de l'incendi. La Policia Local també s'ha dirigit al lloc per tal de regular el trànsit.